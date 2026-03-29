Irak nunca ganó a selecciones de Conmebol y llega con historial adverso ante Bolivia

La selección de Irak llega al duelo decisivo ante Bolivia con un antecedente poco favorable frente a selecciones de CONMEBOL. En total, ha disputado siete encuentros ante equipos sudamericanos, en los que no ha logrado conseguir ninguna victoria.

El balance refleja una tendencia negativa: la mayoría de esos partidos terminaron en derrotas, mientras que en algunos casos logró rescatar empates. Entre los resultados más destacados, Irak cayó 6-0 ante Brasil, 2-0 frente a Perú y nuevamente 6-0 contra Chile. Además, perdió 4-0 ante Argentina y 1-0 frente a Colombia.

En cuanto a los empates, el combinado asiático igualó 0-0 ante Ecuador y también registró un empate sin goles frente a Bolivia, que será precisamente su rival en la final del repechaje.

El compromiso de este martes marcará el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones, luego de aquel empate 0-0 registrado años atrás. El partido se disputará desde las 23:00 (hora boliviana) y definirá al equipo que se quedará con el boleto al Mundial.

Con estos antecedentes, Bolivia buscará hacer pesar su historia ante selecciones asiáticas, mientras que Irak intentará romper la racha negativa frente a rivales sudamericanos en el duelo más importante de su reciente trayectoria.

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