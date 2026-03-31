Costa: “Todo está dado para una victoria de Bolivia”

A horas de un partido decisivo rumbo al Mundial, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, expresó su confianza en el desempeño de la selección nacional.

“Confiado, esperanzado de que esta noche los muchachos nos van a regalar una victoria”, afirmó desde Monterrey.

Confianza en el trabajo del equipo

Costa aseguró que el cuerpo técnico y los jugadores han realizado un trabajo sólido, lo que permite mantener la fe en lograr el objetivo.

“Hemos seguido todo el trabajo… estamos convencidos de que Bolivia va a tener un regalo esta noche”, sostuvo.

Apoyo masivo de la hinchada

El dirigente destacó la presencia de la afición boliviana en México, señalando que se logró agotar los boletos disponibles.

“Hemos despachado los 500 tickets que conseguimos de último minuto”, informó.

Además, resaltó el respaldo no solo de bolivianos, sino también de hinchas de otros países.

“Hay apoyo de toda Sudamérica e incluso de mexicanos que están alentando a nuestra selección”, indicó.

Un ambiente que ilusiona

Costa afirmó que el ambiente previo al partido es positivo y lleno de emoción, lo que refuerza la esperanza de una victoria.

“Todo se está dando para que podamos lograrlo”, señaló.

A un paso del sueño

La selección boliviana se encuentra a un partido de acercarse al Mundial, lo que ha generado una gran expectativa entre los hinchas.

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