🔴AHORA| Descanso: Partidazo, Ecuador y Costa de Marfil empatan (0-0)

En el estadio Filadelfia, Costa de Marfil y Ecuador disputan el encuentro correspondiente por la fecha 1 del grupo E del Mundial.

El cierre de la primera jornada del Grupo E marca un cruce inédito entre ambas selecciones, que nunca se enfrentaron previamente ni en amistosos ni en Mundiales.

Tras su última aparición en Brasil 2014, Costa de Marfil vuelve a competir en una Copa del Mundo. El conjunto africano afrontará su cuarta participación mundialista tras haber jugado también en 2006 y 2010, aunque todavía persigue el objetivo de superar la fase de grupos.

Campeón de la Copa Africana de Naciones 2024, los Elefantes quedaron muy cerca de avanzar a octavos de final en su debut mundialista, instancia que aún se mantiene como una deuda pendiente para los marfileños.

Por su parte, la selección de Ecuador afrontará en 2026 su quinta participación en un Mundial. Desde su debut en Corea-Japón 2002, la Tri también se hizo presente en Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022

La actuación más destacada de los ecuatorianos fue en la edición de 2006, cuando alcanzó los octavos de final por primera vez en su historia. Hasta el momento, esa sigue siendo la única ocasión en la que logró superar la fase de grupos.

Para el entrenador argentino Sebastián Beccacece será su primera experiencia mundialista como DT principal. Al mando de la selección ecuatoriana desde agosto de 2024, enfrentó la responsabilidad de superar la sanción inicial de -3 puntos en las eliminatorias.

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Oliver.

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