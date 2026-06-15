“Dios”: el último video de Lucas Vignale antes del accidente de helicóptero en el que también murió Gaspi

El impacto de la noticia conmocionó al mundo del entretenimiento y la producción audiovisual. El creador argentino Lucas Vignale murió en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, en el que también perdió la vida el influencer Gaspar Prim Díaz y el artista internacional Oliver Tree, además de otras tres personas.

Horas antes del siniestro, Vignale había compartido en sus redes sociales un video nocturno grabado desde uno de los puntos más icónicos de la ciudad: el Cristo Redentor. En la publicación, acompañada del mensaje “#Dios”, el realizador mostraba la vista panorámica de Río sin imaginar que sería su último registro público.

El material, que rápidamente se viralizó tras conocerse la noticia del accidente, generó una fuerte carga emocional entre sus seguidores. Muchos usuarios reinterpretaron el video como un gesto simbólico, aunque no existen elementos que indiquen que el creador audiovisual pudiera prever lo que ocurriría.

Según la información disponible, Vignale se encontraba en Brasil trabajando junto a Gaspi en la producción de contenido audiovisual. Ambos habían colaborado previamente en proyectos vinculados a la participación del youtuber en eventos internacionales, consolidando una relación creativa en ascenso dentro del ecosistema digital.

Durante su estadía en Río de Janeiro, Vignale también compartió imágenes y registros del viaje, incluyendo lo que se presume es una de las últimas fotografías de Gaspi con vida. En ella, el influencer aparece recostado frente al mar, en una escena cotidiana que hoy adquiere un tono especialmente conmovedor.

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire. Uno de ellos terminó cayendo en el estacionamiento de un complejo comercial, provocando un incendio que afectó a varios vehículos, incluidos automóviles eléctricos. El hecho dejó un saldo total de seis víctimas fatales.

La noticia generó una amplia repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su shock y dolor. Mensajes como “increíble su último posteo”, “parecía una despedida” o “es muy fuerte todo esto” se replicaron masivamente, reflejando el impacto emocional del caso.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro, el mundo del audiovisual despide a un creador que había trabajado con figuras destacadas de la música urbana latinoamericana y que, en los últimos años, se había consolidado como una de las nuevas voces del lenguaje visual contemporáneo.

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