La autopsia practicada al hombre que fue asesinado en la zona de Equipetrol confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por impactos de arma de fuego. De acuerdo con los resultados forenses, durante el ataque se realizaron 21 disparos y nueve de ellos alcanzaron a la víctima en la cabeza, espalda y brazos.

El crimen se registró al interior de un local de la capital cruceña. La fiscal Yolanda Aguilera informó que los investigadores recaban imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos.

Durante las primeras actuaciones, personal policial y del Ministerio Público recolectó cerca de 19 elementos balísticos, entre vainas servidas y proyectiles, que serán sometidos a pericias para aportar a la investigación.

La víctima permanece sin ser identificada en la morgue judicial. No obstante, las autoridades no descartan que se trate de un ciudadano de nacionalidad brasileña, hipótesis que aún debe ser confirmada mediante los procedimientos correspondientes.

La Fiscalía ya tomó declaración a dos testigos que estuvieron en el lugar de los hechos y anunció que otras personas serán convocadas para ampliar la información. Las entrevistas buscan establecer quiénes se encontraban en el local al momento del ataque y aportar datos que permitan identificar tanto a la víctima como a los autores del crimen.

Hasta el momento, la falta de identificación del fallecido dificulta determinar antecedentes o establecer una hipótesis sólida sobre el móvil del asesinato. Sin embargo, las investigaciones continúan mientras se analizan las evidencias recolectadas y las imágenes obtenidas en las inmediaciones del lugar.

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