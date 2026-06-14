Hallan un cadáver calcinado en un lote baldío; sería el segundo caso en una zona de Santa Cruz

Vecinos de un barrio quedaron conmocionados tras el hallazgo de un cadáver calcinado en un lote baldío, un hecho que, según denunciaron, no sería el primero registrado en una zona de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El descubrimiento se produjo cuando uno de los propietarios de los terrenos acudió a realizar tareas de limpieza y encontró el cuerpo sin vida entre la vegetación y los restos de un incendio ocurrido días atrás.

Un incendio

Los vecinos aseguraron que el cuerpo presentaba signos de haber sido quemado y vincularon el hallazgo con un incendio que consumió parte del área durante la semana pasada.

“Como se puede ver, todo esto se quemó. Nosotros sacamos la conclusión de que vinieron, lo dejaron aquí y trataron de quemarlo. El fuego incluso pudo haber afectado a gran parte del barrio”, manifestó otro vecino.

Reincidencia de crímenes en la zona

La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes afirman que es la segunda vez que encuentran un cadáver abandonado en el sector.

“Ya no sabemos qué pensar. Es el segundo muerto que vienen a dejar en nuestro barrio y no hay mucha distancia entre un caso y otro. Ya es peligroso vivir por acá”, expresó un residente.

Personal policial llegó al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver y comenzar las investigaciones que permitan establecer la identidad de la víctima, las circunstancias de su muerte y quiénes abandonaron el cuerpo en el lugar.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y esperan los resultados de las pericias forenses para esclarecer el caso.