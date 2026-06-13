Cinco extranjeros aguardan audiencia mientras verifican su situación en Paraguay

Cinco ciudadanos de nacionalidad paraguaya fueron aprehendidos durante un operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), luego de que se encontrara una sustancia controlada en un inmueble que era ocupado por los investigados.

El fiscal Meyzon Mamani informó que se presentará una imputación formal en su contra por el delito de tráfico de sustancias controladas.

“Con la conducta que desplegan y por la forma en que se ha encontrado la sustancia controlada, ellos están siendo investigados por el delito de tráfico de sustancia controlada, el cual se encuentra tipificado en el artículo 48 de la Ley 1008”, señaló Mamani.

Durante el operativo también participaron canes antidroga de la Felcn entrenados para detectar sustancias controladas. Según explicó el fiscal, los animales realizaron una revisión de la carga encontrada en el lugar, aunque no emitieron alertas durante esa inspección.

Las investigaciones preliminares establecen que una de las imputadas manifestó que los cinco ciudadanos extranjeros se encontraban alquilando el domicilio donde fue encontrada la sustancia controlada.

Asimismo, el fiscal indicó que se gestionará un intercambio de información con Paraguay para conocer la situación jurídica de los investigados en su país de origen.

“Se va a hacer un cruce de información con el país vecino de Paraguay para determinar la situación jurídica de los mismos en su país natal”, explicó.

Los cinco aprehendidos serán puestos ante una autoridad jurisdiccional en las próximas horas, mientras el Ministerio Público solicitará las medidas cautelares que considere pertinentes dentro del proceso penal.

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