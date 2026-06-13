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“Pedían un monto”: revelan un nuevo dato tras el secuestro y asesinato de dirigente

Familiares señalaron que los captores habrían exigido dinero, mientras la Felcc despliega operativos para identificar a los responsables.

Ximena Rodriguez

13/06/2026 13:44

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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En el municipio de Yapacaní se confirmó el trágico desenlace del secuestro de un comunario de la zona cruceña. El cuerpo sin vida fue localizado en la madrugada de este sábado, abandonado y con visibles signos de haber sido ejecutado por sus captores.

Investigaciones y peritaje policial

Las autoridades policiales se desplazaron hasta el sector del puente Avaroa para asegurar la escena del crimen e iniciar las primeras indagaciones.

Al respecto, el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) detalló: "Hoy en la madrugada se encontró a la víctima sin vida, sobre la carretera entre San Germán y El Palmar, en posición de cúbito dorsal. A la revisión externa, presentaba tres impactos por proyectil de arma de fuego a la altura del tórax".

Los peritos forenses lograron colectar en el sitio cuatro casquillos y un proyectil, presumiblemente de calibre 9 milímetros, que ahora forman parte de la evidencia bajo custodia. Respecto a las motivaciones del hecho, el jefe policial de la Felcc añadió: "Indican los familiares que sí pedían un monto, pero desconocemos la cantidad y si se efectuó o no. Se están realizando operativos en diferentes lugares para dar con los responsables de este hecho".

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