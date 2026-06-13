“Pedían un monto”: revelan un nuevo dato tras el secuestro y asesinato de dirigente

En el municipio de Yapacaní se confirmó el trágico desenlace del secuestro de un comunario de la zona cruceña. El cuerpo sin vida fue localizado en la madrugada de este sábado, abandonado y con visibles signos de haber sido ejecutado por sus captores.

Investigaciones y peritaje policial

Las autoridades policiales se desplazaron hasta el sector del puente Avaroa para asegurar la escena del crimen e iniciar las primeras indagaciones.

Al respecto, el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) detalló: "Hoy en la madrugada se encontró a la víctima sin vida, sobre la carretera entre San Germán y El Palmar, en posición de cúbito dorsal. A la revisión externa, presentaba tres impactos por proyectil de arma de fuego a la altura del tórax".

Los peritos forenses lograron colectar en el sitio cuatro casquillos y un proyectil, presumiblemente de calibre 9 milímetros, que ahora forman parte de la evidencia bajo custodia. Respecto a las motivaciones del hecho, el jefe policial de la Felcc añadió: "Indican los familiares que sí pedían un monto, pero desconocemos la cantidad y si se efectuó o no. Se están realizando operativos en diferentes lugares para dar con los responsables de este hecho".

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