Bloqueo en San Julián: denuncian por terrorismo y asociación delictuosa a presuntos responsables

El bloqueo instalado en San Julián, que mantiene interrumpida la ruta hacia el Beni desde hace más de 30 días, continúan generando repercusiones. El diputado de Alianza Unidad, Carlos Arrien, informó sobre la presentación de una nueva denuncia contra dirigentes y personas vinculadas a la medida de presión.

Según explicó el legislador, la acción legal contempla presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y asociación delictuosa.

“Son dirigentes que viven en San Julián que han tenido la responsabilidad de estas acciones y estamos presentando esta denuncia por terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y asociación delictuosa”, manifestó Arrien.

El diputado indicó que, por el momento, no dará a conocer los nombres de las personas denunciadas debido a que el caso se encuentra en etapa de investigación.

La denuncia se suma a otras ya presentadas en contra de personas presuntamente involucradas en los bloqueos.

Arrien sostiene que la medida de presión ha provocado perjuicios económicos y dificultades para el transporte de personas y productos, además de afectar la transitabilidad en una de las principales rutas del departamento.

Mientras tanto, se espera que las autoridades competentes avancen con las investigaciones y emitan los pronunciamientos correspondientes sobre las denuncias presentadas.

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