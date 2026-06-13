Condenan a Héctor Arce Rodríguez por injurias contra Gustavo Torrico

El Juez de Sentencia Décimo de La Paz emitió una sentencia condenatoria en contra del exdiputado Héctor Arce Rodríguez por injurias al empresario Gustavo Torrico. La resolución no contempla privación de libertad, pero sí establece trabajos comunitarios.

El abogado Fernando Rivadeneira informó que el exdiputado Héctor Arce Rodríguez, en 2022, convocó a medios de comunicación para acusar al empresario Gustavo Torrico de haberse hecho una fortuna de aproximadamente 9 millones de bolivianos mediante la compra de acciones del canal TV Off, utilizando supuestas influencias.

“Estas afirmaciones son totalmente falsas y han provocado un daño moral y afectación a la honra e imagen de mi cliente”, señaló Rivadeneira.

Denuncia por Injurias

Como consecuencia, Torrico presentó una querella criminal por injurias, y el Juez de Sentencia Décimo de La Paz emitió una sentencia condenatoria en primera instancia a favor del empresario. La resolución no contempla privación de libertad, pero sí establece trabajos comunitarios para Arce Rodríguez.

El abogado precisó que se está a la espera de que la sentencia se ejecute y se dispongan las demandas de costas y compensaciones económicas, las cuales podrían alcanzar un monto millonario debido al perjuicio causado.

“Ya ha habido un daño moral, un daño en su honra y un daño en su imagen, generado por simples sindicaciones sin respaldo probatorio”, añadió Rivadeneira.

El caso resalta la importancia de la veracidad en declaraciones públicas, y la sentencia busca reparar el daño causado por acusaciones infundadas contra Torrico.

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