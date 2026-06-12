El comandante Regional de la Policía en El Alto, Coronel Fernando Rojas, confirmó este viernes que un vehículo policial dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) fue quemado durante los bloqueos en la ciudad. El hecho ocurrió en la zona cercana al puente Seque, cuando personal policial realizaba labores investigativas vinculadas a un caso en curso.

“Hemos tenido que lamentar la quema de un vehículo policial. Los funcionarios fueron descendidos del vehículo y agredidos cruel y cobardemente, aprovechando la cantidad de personas presentes”, explicó Rojas.

Sofocan el incendio

El comandante precisó que el personal policial ya logró sofocar el incendio y recuperar a los dos efectivos que resultaron golpeados. Asimismo, indicó que se ha iniciado un patrullaje en las inmediaciones para identificar a los responsables de este ilícito.

“En medio de las personas que participaban en las movilizaciones se estaban mezclando individuos que cometían delitos como robos agravados y asociación delictuosa. Estamos destacando personal para prevenir estas situaciones”, señaló.

Este incidente refleja la tensión creciente en los puntos de bloqueo en El Alto que se redujeron a 22 en esta jornada.

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