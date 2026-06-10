Primera Dama entrega 13 toneladas de ayuda humanitaria

La primera dama de Bolivia, Bibi Urquidi, informó que este martes culminó una larga jornada de entrega de ayuda humanitaria en todo el país. Junto al equipo del Despacho de Gestión Social, se armaron 600 kits de asistencia, con un total de 13 toneladas de alimentos y suplementos, destinados a los sectores más vulnerables de la población.

“Hoy terminamos una larga jornada con el corazón lleno. Esta ayuda será entregada a hogares de acogida, adultos mayores, personas con discapacidad, niños en extrema pobreza, pacientes con cáncer, autismo y enfermedades renales”, escribió Urquidi en sus redes sociales.

Colaboración institucional

La actividad contó con el apoyo de organizaciones y empresas como Patricia Parada, Primera Dama de Santa Cruz, Aguaí, Entel Bolivia, ENDE Corporación, BoA y NAABOL, además del Viceministerio de Defensa Civil, que garantizó la distribución segura y transparente de los insumos.

“En tiempos difíciles, la solidaridad se vuelve esperanza. ¡Fuerza Bolivia! ❤️”, agregó la Primera Dama, destacando el esfuerzo conjunto para atender a quienes más lo necesitan.

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