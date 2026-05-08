Primera dama destaca el rol de las mujeres en la construcción de Bolivia

En el marco de la presentación del libro Mujeres de la Historia, la primera dama de Bolivia, Bibi Urquidi, llegó hasta Santa Cruz para participar del evento y resaltó el aporte histórico y actual de las mujeres en la construcción del país.

Durante su discurso, destacó el valor tanto de figuras históricas como de mujeres de la vida cotidiana. Una de ellas fue Bartolina Sisa, de quien resaltó su importancia en la historia nacional.

“Bartolina Sisa, un nombre que escuchamos desde chicas en nuestras casas y en las aulas de colegio, una mujer que dejó un ejemplo de coraje del que muchos de las que estamos hoy en este salón seguimos sacando fuerzas”, declaró.

Asimismo, destacó que la historia del país también se construye con el aporte de mujeres menos visibles pero igualmente fundamentales: “Decenas de nombres más que no por ser menos conocidos, sean menos importantes”.

Urquidi también enfatizó el rol de las mujeres contemporáneas y su impacto en la sociedad: “La historia de Bolivia tiene autoras nuevas y muchas de ellas están en este salón”.



Finalmente, dedicó un reconocimiento a las mujeres trabajadoras y madres de familia, a quienes consideró parte esencial del Bicentenario:

“La que está en su puesto del mercado desde las 5 de la mañana. La que volvió a estudiar después de los 40. La que sostiene sola a su familia. La que cuida a otros antes de ella misma”, dijo.

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