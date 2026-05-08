¿A qué hora bajarán las temperaturas en Santa Cruz? Aliste su colcha

La calma meteorológica en Santa Cruz tiene las horas contadas ante la llegada de un fenómeno que promete sacudir la infraestructura urbana. El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, indicó que antes de que el frente frío se instale oficialmente, se esperan ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora este jueves, lo que representa un peligro inminente para árboles y tendidos eléctricos.

El cambio de dirección en los vientos durante la medianoche del viernes marcará el inicio de un fin de semana dominado por la inestabilidad y lluvias moderadas. Aunque las mínimas rondarán los 14°C, la fuerza del sur provocará que la sensación térmica sea drásticamente inferior, intensificando la percepción de frío en toda la capital.

Riesgos para la salud

Alpire ha hecho especial énfasis en la protección de los grupos de riesgo ante la persistencia de estas condiciones extremas. Se insta a la ciudadanía a completar los esquemas de vacunación contra la influenza para mitigar el impacto de los frentes fríos que se sucederán en las próximas semanas.

El ‘Señor del clima’ indicó que el inicio de la próxima semana no dará tregua, proyectando un lunes con temperaturas que podrían descender hasta los 12°C en zonas urbanas. Mientras tanto, en la región de los Valles existe una alerta latente por heladas leves que podrían afectar la producción agrícola y el ecosistema local.

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