(Video) ‘Rosita Solá’ era el nombre artístico de la mujer carbonizada en La Angostura

Videoclips de las canciones que interpretaba la fallecida Rosa del Carmen Solá, bajo el nombre artístico ‘Rosita Solá’ han permitido poner rostro a la tragedia, mostrando a la víctima con la vestimenta y el maquillaje característico mientras interpretaba canciones a ritmo de Salay. Estas imágenes contrastan con el reporte de la Fiscalía, que confirmó que la mujer es la misma persona hallada decapitada y carbonizada el pasado jueves.

Huellas digitales superan la calcinación

Los peritos forenses lograron obtener una identificación positiva gracias a las huellas dactilares, superando las dificultades impuestas por el estado del cadáver. El Ministerio Público ratificó que la fallecida era una ciudadana boliviana, activa en el ámbito artístico y también asistente legal de una reconocida abogada, cuyo entorno ahora será sometido a una investigación exhaustiva.

La investigación ha revelado que la intérprete folclórica contaba con antecedentes previos como víctima de agresiones, lo que refuerza la hipótesis de un móvil pasional. El comandante de la Policía en Santa Cruz anunció que se emitirán citaciones para todo su círculo cercano con el fin de esclarecer este violento hecho de sangre.

Los resultados de la autopsia detallan un nivel de violencia estremecedor, contabilizando al menos 20 puñaladas que provocaron un desangramiento mortal antes de la decapitación. Las fuerzas del orden continúan en la búsqueda de los restos faltantes de la víctima, ya que hasta el momento no se ha logrado localizar su cabeza.

El cuerpo permanece en la morgue

Pese a que la identidad ha sido difundida y su labor como artista es de conocimiento público, ningún familiar se ha presentado aún para reclamar los restos. Las autoridades instan a los parientes de la cantante a personarse en dependencias policiales para realizar los trámites legales y proceder con la sepultura.

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