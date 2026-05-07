Cinco participantes se juegan todo esta noche para escapar de la eliminación

La tensión crece en la competencia y esta noche cinco participantes saldrán al escenario con un solo objetivo: conseguir una buena puntuación y alejarse de la temida zona de riesgo.

El escenario ya está listo para una nueva gala cargada de emoción, nervios y grandes interpretaciones, en una semana donde cada presentación puede cambiar por completo el rumbo de los concursantes.

Una noche clave para los participantes

Recordemos que dentro de la dinámica de esta etapa, los participantes deben presentarse en dos oportunidades durante la semana, acumulando puntajes que definirán quiénes avanzan y quiénes quedan en peligro de eliminación.

Por ello, cada actuación se vuelve determinante y la presión aumenta tanto para los concursantes como para sus coaches.

Ellos son los participantes de esta noche

Esta noche subirán al escenario:

Anyela Rengifo, del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca

Enrique Cuéllar, del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda

Jonatan Peñaranda, del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda

Talison Moraes, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva

Luis Urgel, del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez

Cada uno buscará conquistar a los jueces y al público con interpretaciones que les permitan mantenerse firmes en la competencia.

Los jueces, más exigentes que nunca

La competencia entra en una de sus fases más fuertes y decisivas, donde los errores pueden costar caro.

Además del alto nivel artístico, los participantes ahora enfrentan a un jurado mucho más exigente, que evalúa cada detalle sobre el escenario: afinación, interpretación, presencia escénica y conexión emocional.

Una gala imperdible

La emoción continúa esta noche en el programa de entretenimiento y talento más grande de la televisión boliviana.

La cita es a partir de las 20:45, solo por la señal de Red Uno.

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