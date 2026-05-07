Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la polémica en Arabia Saudita. Durante el compromiso entre Al-Nassr y Al-Shabab, los hinchas del equipo rival comenzaron a cantar “Messi, Messi” desde las gradas con la intención de provocar al astro portugués.

Lejos de ignorar la situación, Cristiano reaccionó con gestos y burlas hacia la tribuna, protagonizando una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran al futbolista respondiendo de manera desafiante mientras los aficionados continuaban coreando el nombre del campeón del mundo argentino.

El episodio generó todo tipo de comentarios entre los usuarios, especialmente por el gesto considerado obsceno que realizó el delantero portugués durante el momento de tensión con los aficionados del Al-Shabab.

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo enfrenta este tipo de provocaciones relacionadas con Lionel Messi desde su llegada al fútbol saudí, donde constantemente es comparado con el futbolista argentino en los estadios y redes sociales.

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