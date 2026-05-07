Ministro lamenta los efectos negativos en la economía por los bloqueos y llama al diálogo

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se refirió a los efectos de los bloqueos y protestas que han afectado al país, especialmente en la ciudad de La Paz. Expresó su preocupación por las consecuencias económicas que los bloqueos están generando, no solo en el momento de las protestas, sino también en la imagen internacional de Bolivia.

“No se puede afectar la economía de la gente ni la buena imagen que estamos construyendo con esfuerzo, sobre todo cuando hemos recibido una sobresuscripción de bonos internacionales que valida la confianza en nuestra economía”, comentó Espinoza, haciendo énfasis en los daños a la imagen del país.

El gobierno abierto al diálogo

En relación con las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB), Espinoza afirmó que el gobierno está abierto al diálogo, y recordó que el presidente Rodrigo Paz ha convocado a la COB en varias ocasiones para atender sus peticiones.

“Las puertas del diálogo están abiertas”, aseguró el ministro, subrayando que el gobierno está dispuesto a trabajar en la resolución de los problemas que han sido planteados.

Preocupación por los bloqueos

El ministro también destacó que el derecho a la protesta debe ser respetado, pero advirtió que no se puede afectar los derechos de los demás.

“La mayoría de la población ha decidido avanzar y no quedarse en el pasado”, afirmó Espinoza, enfatizando que el país necesita avanzar en una agenda de reconstrucción económica, sin que los bloqueos interfieran en el progreso.

Diálogo con los sectores afectados

El ministro recalcó que el gobierno ha hecho esfuerzos para atender las demandas de los sectores movilizados, pero también subrayó que las medidas de presión no son la vía para resolver los problemas.

“Queremos avanzar en una agenda de reconstrucción y reconversión económica para Bolivia”, concluyó Espinoza, dejando claro el compromiso del gobierno con el diálogo y la solución pacífica a los conflictos.

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