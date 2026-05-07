Citan a hombre para cambiar dólares y le roban Bs 980 mil en Cochabamba

La Policía investiga el robo de más de 980 mil bolivianos ocurrido en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, donde al menos cinco personas estarían implicadas en el ilícito relacionado con una presunta transacción de cambio de dólares.

Según la denuncia, la víctima fue contactada para realizar la compra de dólares y posteriormente citada a un departamento ubicado en inmediaciones de la avenida Villarroel. El inmueble habría sido alquilado presuntamente por los implicados para concretar el hecho.

De acuerdo con el informe preliminar, una vez en el lugar, la víctima fue reducida por los antisociales, quienes le arrebataron el dinero que llevaba para la transacción y luego se dieron a la fuga.

Durante la huida, uno de los presuntos autores fue capturado por transeúntes y particulares que se encontraban en la zona. Posteriormente, el sospechoso fue entregado a efectivos policiales y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba.

Actualmente, uno de los investigados permanece en oficinas policiales mientras continúan las pesquisas para identificar y capturar al resto de los involucrados.

La Policía presume que al menos otras cuatro personas participaron en el robo y no descarta que el hecho haya sido planificado con anticipación bajo la modalidad de falso cambio de divisas. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del caso y determinar el paradero del dinero sustraído.

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