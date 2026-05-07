Aduana Nacional revoca designación de administradora en Viru Viru

La Aduana Nacional ha emitido un comunicado en el que informa sobre la revocación inmediata de la designación de María Argentina Rojas Roca en la Administración de Aduana del Aeropuerto Internacional de Viru Viru. La revocación se da en cumplimiento con una instrucción directa del presidente Ejecutivo, Alberto Samuel Soto de la Vía, y responde a hechos de conocimiento público relacionados con la designación temporal de personal en dicha institución.

Aclaración sobre la documentación presentada

El comunicado especifica que, al momento de su postulación, Rojas Roca presentó el Certificado de Antecedentes Penales (REJAP), el cual fue emitido por el Órgano Judicial de Bolivia. “Se aclara que, al momento de su postulación, la mencionada ciudadana presentó el Certificado de Antecedentes Penales (REJAP) emitido por el Órgano Judicial de Bolivia, el cual no registra procesos ni sentencias ejecutoriadas, además de la documentación legal exigida”, menciona el comunicado.

Requisitos para el ingreso a la Aduana Nacional

La Aduana Nacional aclaró que la incorporación de personal está sujeta a un estricto cumplimiento de los requisitos legales y administrativos. El comunicado señala:

“La incorporación de personal en la Aduana Nacional está sujeta al cumplimiento estricto de requisitos legales y administrativos, entre ellos:

Compromiso con la transparencia

En el comunicado, la Aduana Nacional refuerza su compromiso con la legalidad y la transparencia en los procesos de selección, afirmando:

“Nosotros tenemos el compromiso con la probidad institucional, garantizando que todo proceso de designación de personal se realice bajo los más altos estándares de legalidad y ética pública.”

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