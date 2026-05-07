“El compromiso es que ya no haya mayores conflictos”: viceministro confirma desbloqueo de rutas

El viceministro de Transportes, Hugo Criales, informó que todas las carreteras bloqueadas por sectores del transporte ya fueron despejadas luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Confederación de Choferes de Bolivia. Según explicó, los últimos puntos en ser levantados fueron en Yapacaní y Montero, en Santa Cruz .

“Sí, las (carreteras) que estaban bloqueadas por la Confederación de Choferes de Bolivia ya han levantado todas”, afirmó la autoridad.

Criales señaló que uno de los temas más conflictivos en la negociación fue la calidad de la gasolina. Indicó que se garantizó el abastecimiento de combustible y se aceptó la participación de la Universidad Mayor de San Andrés como ente fiscalizador elegido por los transportistas.

“El compromiso es que ya no haya mayores conflictos. Todos los puntos planteados por el sector fueron atendidos incluso por el presidente”, sostuvo la autoridad, al referirse a la posibilidad de nuevas medidas de presión.

El viceministro señaló que existirían diferencias entre los distintos sectores, como el transporte pesado, urbano e interdepartamental, lo que habría dificultado una posición unificada durante las protestas.

“Creo que tienen conflictos internos... el tema del urbano no piensa lo mismo que el pesado, o que el tema del interdepartamental o el interprovincial, creo que ese es el problema”, indicó.

En relación con el estado de las carreteras, Criales admitió que varias rutas del país presentan daños severos. “Están totalmente destruidas. No podemos engañarnos, tenemos que decir la verdad”, afirmó.

Asimismo, confirmó la puesta en marcha de un Plan de Emergencia Nacional de Mantenimiento y Conservación Carretera, con financiamiento de 125 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo.

La autoridad afirmó que se realizarán reuniones periódicas con los transportistas para evitar nuevos conflictos y garantizar la libre transitabilidad en todo el país.

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