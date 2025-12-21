TEMAS DE HOY:
Nacional

Gobierno se reúne con cooperativas de transporte de carga para explicar el DS 5503

El ministro de Defensa, Raúl Salinas, informó que durante el día se prevén encuentros con otros sectores, incluidos los productores del Chapare, con el objetivo de aclarar dudas sobre la norma.

Red Uno de Bolivia

21/12/2025 12:17

Foto: APG

El Gobierno, mediante el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y el ministro de Defensa, Raúl Salinas, sostuvo este viernes una reunión en Cochabamba con representantes de las cooperativas de transporte de carga nacional para detallar los alcances del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles.

En contacto con la prensa, Salinas informó que durante el día se prevén encuentros con otros sectores, incluidos los productores del Chapare, con el objetivo de aclarar dudas sobre la norma.

“Vamos a explicar los alcances del decreto y despejar dudas. El decreto tiene más de 50 hojas y muchos solo hablan de dos temas; no mencionan que se incrementó el salario mínimo ni que aumentamos los bonos. Este decreto tiene ‘carne con hueso’: todos vamos a aportar un poco, pero todos vamos a recibir un beneficio”, declaró el ministro.

Salinas destacó que Bolivia necesitaba un cambio de modelo económico para evitar un proceso hiperinflacionario y la falta de divisas, subrayando que la aplicación del DS 5503 busca garantizar la estabilidad financiera del país.

