Vocera presidencial explica cinco verdades del DS 5503 y defiende eliminación de subvención a combustibles

La vocera presidencial, Carla Faval, brindó este domingo un mensaje dirigido a la población para explicar de manera clara y directa los alcances del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles en Bolivia, y respondió a las dudas y preocupaciones generadas por la medida.

Faval enumeró lo que calificó como las “cinco verdades” del decreto:

Imposibilidad de mantener la subvención: El Estado ya no podía sostener los pagos como antes, por lo que continuar con el sistema sería “seguir ocultando el problema”. Riesgo de quiebra estatal: Mantener la subvención podía llevar a la quiebra del Estado, con consecuencias directas para las familias bolivianas. Subvención mal dirigida: Los beneficios no llegaban a la población, sino que favorecían al contrabando y a grupos que comercializaban el combustible fuera del país. Protección a la población: El decreto incluye medidas para garantizar que no falte el suministro de combustible, asegurando la protección de la ciudadanía durante la transición. Evitar un daño mayor: No tomar decisiones habría sido mucho peor, pues postergar la situación conducía al colapso.

La vocera subrayó que estas medidas “no son decisiones fáciles”, pero que gobernar implica asumir la responsabilidad, ordenar la casa y pensar en el futuro. Señaló que el presidente tomó la decisión con responsabilidad, buscando evitar un daño mayor y garantizar la estabilidad del país.

Finalmente, Faval hizo un llamado a la población a informarse con calma y respeto, reflexionando sobre las decisiones que contribuyen al bienestar y al futuro de Bolivia.

