Vocera presidencial explica cinco verdades del DS 5503 y defiende eliminación de subvención a combustibles

En un video, la vocera Carla Faval subrayó que estas medidas “no son decisiones fáciles”, pero que gobernar implica asumir la responsabilidad, ordenar la casa y pensar en el futuro.
21/12/2025 11:43
Escuchar esta nota
La vocera presidencial, Carla Faval, brindó este domingo un mensaje dirigido a la población para explicar de manera clara y directa los alcances del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles en Bolivia, y respondió a las dudas y preocupaciones generadas por la medida.
Faval enumeró lo que calificó como las “cinco verdades” del decreto:
La vocera subrayó que estas medidas “no son decisiones fáciles”, pero que gobernar implica asumir la responsabilidad, ordenar la casa y pensar en el futuro. Señaló que el presidente tomó la decisión con responsabilidad, buscando evitar un daño mayor y garantizar la estabilidad del país.
Finalmente, Faval hizo un llamado a la población a informarse con calma y respeto, reflexionando sobre las decisiones que contribuyen al bienestar y al futuro de Bolivia.
Mira la programación en Red Uno Play
12:00
12:25
14:00
16:15
18:00
19:00
12:00
12:25
14:00
16:15
18:00
19:00