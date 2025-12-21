Presidente promulga tres créditos internacionales por aproximadamente $us 180 millones

El presidente Rodrigo Paz, promulgó el sábado tres créditos internacionales por un monto aproximado de 180 millones de dólares, destinados a la reactivación económica, salud, educación e infraestructura del país. La autoridad agradeció al Órgano Legislativo por la aprobación de los contratos, a través de un video difundido en sus redes sociales.

“Agradecer a los parlamentarios que votaron a favor porque eso es madurez, eso es mirar al país con visión patriota, y agradecerle a la patria por la paciencia, porque estamos haciendo los cambios necesarios para un futuro de todos los bolivianos”, manifestó el mandatario.

El presidente Paz señaló que el país atraviesa un proceso complejo de recuperación económica y comparó la situación con un tratamiento médico. “Bolivia está enferma, esto es para sanar Bolivia. La reactivación económica es como ir al doctor: al principio duele, no es fácil, pero estamos saliendo adelante”, afirmó.

Los recursos aprobados están destinados a tres proyectos estratégicos:

Convenio de Préstamo No. BV-C3 para el Programa “Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19”, suscrito el 30 de marzo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA, por un monto de hasta ¥15.000.000.000.- (QUINCE MIL MILLONES 00/100 YENES JAPONESES).

Contrato de Préstamo N° 5833/OC-BO para el “Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto”, suscrito el 25 de enero de 2024, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta $us30.000.000.- (TREINTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

Contrato de Préstamo para la “Liquidez en Apoyo a la Gestión Económica”, suscrito el 27 de noviembre de 2025, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, por un monto de hasta $us550.000.000.- (QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

El presidente destacó que estos recursos permitirán impulsar una reactivación económica real, orientada a la generación de empleo, mejora de la infraestructura y fortalecimiento de los servicios básicos, en beneficio de toda la población boliviana.

