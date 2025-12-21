Presidente promulga tres créditos internacionales por aproximadamente $us 180 millones

El presidente Paz señaló que el país atraviesa un proceso complejo de recuperación económica y comparó la situación con un tratamiento médico.
21/12/2025 11:53
Escuchar esta nota
El presidente Rodrigo Paz, promulgó el sábado tres créditos internacionales por un monto aproximado de 180 millones de dólares, destinados a la reactivación económica, salud, educación e infraestructura del país. La autoridad agradeció al Órgano Legislativo por la aprobación de los contratos, a través de un video difundido en sus redes sociales.
“Agradecer a los parlamentarios que votaron a favor porque eso es madurez, eso es mirar al país con visión patriota, y agradecerle a la patria por la paciencia, porque estamos haciendo los cambios necesarios para un futuro de todos los bolivianos”, manifestó el mandatario.
El presidente Paz señaló que el país atraviesa un proceso complejo de recuperación económica y comparó la situación con un tratamiento médico. “Bolivia está enferma, esto es para sanar Bolivia. La reactivación económica es como ir al doctor: al principio duele, no es fácil, pero estamos saliendo adelante”, afirmó.
Los recursos aprobados están destinados a tres proyectos estratégicos:
El presidente destacó que estos recursos permitirán impulsar una reactivación económica real, orientada a la generación de empleo, mejora de la infraestructura y fortalecimiento de los servicios básicos, en beneficio de toda la población boliviana.
Mire el video:
Mira la programación en Red Uno Play
11:30
12:00
12:25
14:00
16:15
18:00
11:30
12:00
12:25
14:00
16:15
18:00