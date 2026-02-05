Cochabamba: cuerpo de Luana sigue sin ser reclamado y esperan informe forense

La Fiscalía confirmó el segundo feminicidio en Cochabamba, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer identificada como Luana N. T. R., de 30 años, al interior de un hostal ubicado en la zona norte de la ciudad. Hasta el momento, ningún familiar se ha apersonado a las dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para reconocer el cuerpo, mientras se aguarda la autopsia médico legal que permitirá determinar la causa exacta de la muerte.

El cadáver fue trasladado al IDIF del Ministerio Público, donde permanece a la espera del examen forense. Las autoridades señalaron que recién en las próximas horas se podrían conocer mayores detalles sobre este trágico hecho, ya que aún existen dudas sobre la data de la muerte.

El caso salió a la luz la mañana del miércoles, cuando trabajadores de un hostal ubicado en la calle Simeón Roncal de la ciudad ingresaron a una habitación tras percibir un fuerte olor fétido. Al interior encontraron a la mujer sin vida, en un ambiente que, según los primeros reportes, presentaba manchas de sangre.

De acuerdo con la investigación preliminar, el lunes 2 de febrero un hombre identificado como Leonardo O. B., de aproximadamente 35 años y presuntamente de nacionalidad brasileña, alquiló la habitación. El sujeto ingresó acompañado de la víctima y debía abandonar el lugar el miércoles; sin embargo, desapareció sin dejar registro de su documento de identidad, por lo que actualmente se encuentra prófugo.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y el Ministerio Público realizaron el levantamiento legal del cadáver y el procesamiento de la escena, donde se encontraron latas de cerveza, botellas de refresco y colillas de cigarro.

El fiscal asignado al caso, Edson Orellana, indicó que el cuerpo presentaba hematomas, aunque pidió cautela hasta contar con los resultados de la autopsia que confirmarán las causas de la muerte y las posibles lesiones sufridas por la víctima.

Mientras tanto, la Policía continúa con la búsqueda del principal sospechoso y se prevé la revisión de cámaras de vigilancia para establecer los últimos movimientos del hombre antes de abandonar el hostal.

El hecho ha generado consternación entre vecinos de la zona, quienes aseguraron no haber escuchado ruidos ni pedidos de auxilio en los días previos al hallazgo. La investigación continúa en etapa inicial y se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con mayores avances del caso.



