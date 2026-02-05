Macabro hallazgo en Cochabamba: Olor fétido delató el cadáver de una mujer en una habitación de hostal

Un escenario dantesco fue descubierto la mañana de este miércoles en la zona norte de la ciudad. El personal de un hostal ubicado en la calle Simeón Roncal, halló el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una de las habitaciones. El hallazgo se produjo luego de que un olor fétido alertara a los trabajadores, quienes buscaban realizar el cobro del servicio de hospedaje.

Cronología de una tragedia silenciosa

Según los datos preliminares de la investigación, un hombre —presuntamente de nacionalidad extranjera— se registró en el establecimiento al promediar el mediodía del pasado lunes. Aunque el sujeto ingresó acompañado de la mujer, los administradores del hostal no solicitaron ni registraron los datos de identidad de ella, una irregularidad que ahora está bajo la lupa de las autoridades.

Al cumplirse el tiempo de estancia este miércoles, un empleado se acercó al dormitorio. Al no recibir respuesta y percibir un aroma nauseabundo que emanaba de la habitación, procedió a ingresar, encontrándose con el cadáver de la mujer.

Una escena con signos de violencia

Efectivos de la FELCC y la FELCV, junto al Ministerio Público, intervinieron la habitación, donde encontraron restos de consumo de bebidas alcohólicas (latas de cerveza), botellas de refresco y colillas de cigarro.

El fiscal a cargo del caso comentó que el cuerpo presentaba hematomas, aunque pidió cautela antes de tipificar el hecho oficialmente como feminicidio:

"Se ha realizado el levantamiento de cadáver y se ha trasladado al IDIF para la autopsia médico-legal a objeto de evidenciar las lesiones. Estamos en plena etapa de investigación y las declaraciones nos darán mayores datos", señaló la autoridad.

El hecho ha causado profunda consternación entre los vecinos de la calle Simeón Roncal, quienes manifestaron su preocupación al no haber escuchado ruidos ni gritos de auxilio durante los días previos. Actualmente, la policía busca intensamente al hombre que alquiló la habitación, quien abandonó el hostal en un momento aún no determinado, aprovechando la falta de control en el registro de ingresos y salidas del establecimiento.

