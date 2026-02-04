Allanamientos simultáneos en Santa Cruz por investigación de droga en madera

En el marco de la investigación por el hallazgo de cerca de 700 kilos de droga impregnada en madera en puertos de Chile, la Policía y la Fiscalía realizaron allanamientos simultáneos en oficinas del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y en dependencias de la Cámara de Exportadores (Cadex), en la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con la información oficial, los operativos se activaron con el objetivo de recabar documentación e información vinculada al cargamento de madera impregnada con droga, que salió desde Santa Cruz y que tenía como destino España.

El fiscal asignado al caso, José Luis Porras, informó que en el allanamiento realizado en oficinas del Senasag se decomisó información relacionada con la empresa privada involucrada en la exportación de la madera incautada.

La incautación del cargamento en territorio chileno fue calificada por las autoridades bolivianas y chilenas como un golpe significativo al narcotráfico, ya que permitió destapar una presunta red criminal transnacional con conexiones en Europa, Estados Unidos, China, Israel y Uruguay.

Según los avances preliminares del caso, la firma exportadora estaría liderada por empresarios de nacionalidad española. Estos datos fueron analizados en una reunión de coordinación realizada en la ciudad de Arica, Chile.

Porras precisó además que dentro del proceso ya existe una persona detenida, quien habría sido responsable de la exportación del cargamento con destino a España. El sospechoso permanece detenido desde el 31 de diciembre de 2025, mientras continúan las investigaciones y el análisis de la información recabada.

