TEMAS DE HOY:
Infanticidio de Yuvinca Felcn Caso Botrading

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Bolivia y Chile coadyuvan esfuerzos para investigar el caso de la droga impregnada en madera

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que Bolivia y Chile coadyuvarán en la investigación sobre el caso de un cargamento de madera que salió de Santa Cruz en octubre de 2025 con destino Barcelona, donde está relacionada una empresa española.

Juan Marcelo Gonzáles

14/01/2026 17:43

Foto: Droga impregnada en madera Chile
La Paz

Escuchar esta nota

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que Bolivia y Chile coadyuvarán en la investigación sobre el caso de un cargamento de madera que salió de Santa Cruz en octubre de 2025 con destino Barcelona, donde está relacionada una empresa española.

Justiniano dio a conocer que sostuvo una reunión con autoridades de Chile que le informaron que esta metodología de narcotráfico no es detectable con controles tradicionales, sino que debe emplearse tecnología artificial y pruebas de laboratorio.

“Se explicó que esta modalidad de droga impregnada químicamente en la madera no es detectable mediante controles tradicionales, razón por la cual se utiliza inteligencia artificial, matrices de riesgo y confirmación de laboratorio”, declaró Justiniano.

En medio de esta investigación aparece la empresa ExportMader Bolivia S.R.L., donde dos personas de nacionalidad española serían accionistas y que desde 2018 hasta el 2025 habría ejecutado 152 exportaciones de variedad de maderas a distintos destinos. Además, cuenta con certificaciones por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Hasta el momento se tiene aprehendida a Rocío E. C. G., quien era encargada de la empresa cruceña y que ahora está con detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

El ZAR antidrogas Justiniano anunció que se conformó un equipo entre ambos países para las investigaciones necesarias y espera que se sume la colaboración de España. Cerró su intervención mencionando que el gobierno realiza acciones técnicas, coordinadas y responsables frente al narcotráfico.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD