TED: Candidatos de alianza SAO-ADN quedan inhabilitados en Santa Cruz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), decisión que deja a esta sigla fuera de las elecciones subnacionales del 22 de marzo y alcanza a sus alianzas, entre ellas SAO-ADN en el departamento de Santa Cruz.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó que la resolución fue asumida por la Sala Plena del TSE en cumplimiento del Auto Constitucional 0782/2025, mediante el cual la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló la medida cautelar que permitía a ADN una participación condicional mientras se resolvían recursos pendientes.

“En cumplimiento de esta resolución se ha cambiado el estado de las candidaturas, de habilitadas a inhabilitadas. A partir de este miércoles, cuando se cumpla esta determinación del TSE, los candidatos por la alianza política SAO-ADN se encuentran inhabilitados”, explicó Monasterio.

La autoridad electoral agregó que los postulantes inscritos por la alianza ADN-SAO tampoco pueden ser registrados en otras organizaciones políticas, ya que, de acuerdo con la normativa electoral, los candidatos inhabilitados no pueden sustituir a otros candidatos de distintas agrupaciones.

Por su parte, el candidato a la Gobernación de Santa Cruz por esa alianza, Juan Carlos Medrano, cuestionó la decisión del TSE y acusó a la Sala Plena de “devolver favores políticos”, señalando que la medida perjudica su candidatura, que, según afirmó, se encaminaba a ganar los comicios.

La personería jurídica de ADN fue cancelada a raíz de un Auto Constitucional que ordenó al TSE continuar este trámite, debido a que este partido político no alcanzó el porcentaje mínimo de 3% de la votación en las elecciones generales.

