Economía

BCB aclara que incineración de billetes de la serie B no tendrá costo para el país

El presidente del BCB afirmó que el lote siniestrado por Bs 17.1 millones de piezas no tiene ningún costo para el país, así lo ha certificado la empresa proveedora del material monetario. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

03/03/2026 13:07

El BCB no erogará recursos por la quema de billetes. Foto APG

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, aclaró que la incineración de los billetes transportados por el avión Hércules siniestrado en El Alto no generará ningún costo para el Estado.

La autoridad explicó que el material monetario aún no había sido entregado oficialmente al BCB, por lo que la responsabilidad recae en la empresa proveedora.

“La incineración de este material monetario, que todavía no había sido entregado al BCB, no tiene ningún costo para el BCB ni para el país; el costo es cero y esto ha sido coordinado con la empresa proveedora del material”, afirmó Espinoza.

 

Respecto a la decisión de destruir los billetes, señaló que fue asumida para evitar una escalada del conflicto social y resguardar la vida de las personas ante la tensión que se generaba en la zona del siniestro.

“Si no hubiéramos adoptado la decisión de incinerar, sin duda hubiera habido muertes, convulsión social y situaciones que después podríamos haber lamentado. Hemos tomado esta decisión por responsabilidad”, sostuvo.

 

