Un hombre que se hacía pasar por empresario vinculado a clubes deportivos fue aprehendido por la Policía, acusado de captar a menores y jóvenes de nacionalidad colombiana mediante engaños, haciéndoles creer que formarían parte de reconocidos equipos de fútbol en Santa Cruz. Sin embargo, al llegar a Bolivia, las promesas resultaron falsas y varios de ellos fueron abandonados en alojamientos sin condiciones adecuadas.

El fiscal de Trata y Tráfico, Daniel Lobo, informó que el Ministerio Público ha tipificado de manera indiciaria los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y estafa agravada. Entre las víctimas se identificó a menores de edad, además de personas mayores, todos provenientes de Colombia.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso a través del Consulado colombiano, que alertó sobre la presencia de adolescentes extranjeros que se encontraban solos en la zona de la terminal de buses, hospedados en alojamientos precarios.

“Junto a la Policía y la Defensoría de la Niñez realizamos un rastrillaje en el sector y se logró ubicar a jóvenes de nacionalidad colombiana. Al profundizar las indagaciones, se evidenció que fueron captados mediante engaños en su país de origen”, explicó el fiscal.

Según la investigación preliminar, el acusado aseguraba tener vínculos comerciales con instituciones del fútbol boliviano. A cambio de un pago económico y con autorizaciones firmadas por los padres, ofrecía traer a los adolescentes a Bolivia para que realizaran una supuesta pretemporada y luego fueran incorporados a clubes profesionales.

No obstante, las pesquisas establecieron que el sujeto no tenía relación alguna con entidades deportivas. Los jóvenes eran llevados a entrenar en espacios públicos, como el Parque Urbano, haciéndoles creer que ya formaban parte de un proceso de selección formal. Muchos de ellos mantenían la esperanza desde octubre de integrarse a un equipo cruceño.

