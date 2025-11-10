Adolescente de 14 años acusada de trata y tráfico de su propia prima en Cochabamba

Una adolescente de tan solo 14 años fue acusada de trata y tráfico de personas luego de intentar llevar a su prima de 15 años a trabajar en el sector de Ivirgarzama, trópico de Cochabamba, ofreciéndole un empleo sin el consentimiento de sus padres.

Según informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la menor contaba con conflictos previos con la ley y fue identificada mediante el sistema SEGIP. La víctima, de 15 años, también fue reconocida y puesta bajo protección.

El intento de trata fue frustrado cuando la policía interceptó a ambas menores en la terminal de buses, luego de que la acusada intentara evadir a los efectivos y proporcionara un nombre falso para eludir responsabilidades.

Durante las investigaciones, la menor de 14 años admitió que su prima supuestamente conocía hacia dónde se dirigía, aunque las autoridades continúan indagando los hechos y no descartan la existencia de más víctimas.

La autoridad jurisdiccional determinó detención preventiva en el centro de infractores 'Cometa' para la menor acusada. Paralelamente, la madre de la víctima de 15 años declaró ante la policía para complementar las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play