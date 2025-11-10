TEMAS DE HOY:
Trágico accidente juez asesinado

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Adolescente de 14 años acusada de trata y tráfico de su propia prima en Cochabamba

Una menor fue enviada con detención preventiva al centro 'Cometa' tras intentar engañar a su prima de 15 años para llevarla a trabajar en Ivirgarzama. La policía interceptó a ambas en la terminal de buses; se investigan posibles nuevas víctimas.

Ligia Portillo

10/11/2025 11:50

Adolescente de 14 años acusada de trata y tráfico de su propia prima en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una adolescente de tan solo 14 años fue acusada de trata y tráfico de personas luego de intentar llevar a su prima de 15 años a trabajar en el sector de Ivirgarzama, trópico de Cochabamba, ofreciéndole un empleo sin el consentimiento de sus padres.

Según informó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la menor contaba con conflictos previos con la ley y fue identificada mediante el sistema SEGIP. La víctima, de 15 años, también fue reconocida y puesta bajo protección.

El intento de trata fue frustrado cuando la policía interceptó a ambas menores en la terminal de buses, luego de que la acusada intentara evadir a los efectivos y proporcionara un nombre falso para eludir responsabilidades.

Durante las investigaciones, la menor de 14 años admitió que su prima supuestamente conocía hacia dónde se dirigía, aunque las autoridades continúan indagando los hechos y no descartan la existencia de más víctimas.

La autoridad jurisdiccional determinó detención preventiva en el centro de infractores 'Cometa' para la menor acusada. Paralelamente, la madre de la víctima de 15 años declaró ante la policía para complementar las investigaciones.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

El chavo

17:50

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD