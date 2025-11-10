VIDEO: Pitón gigante rompe el techo de una casa y devora a un gato en Tailandia

Lo que parecía un domingo tranquilo se convirtió en una escena de terror para un residente de Bang Yai (Tailandia), cuando una pitón de cinco metros irrumpió en su hogar, rompió el techo y devoró a su gato Scottish Fold.

Según informan medios locales, el dueño de la mascota quedó completamente atónito al descubrir al enorme reptil dentro de su vivienda. Inmediatamente se llamó a los servicios de emergencia, quienes enfrentaron dificultades para capturar al animal, que se mostró agresivo y resistente.

Tras varios intentos, finalmente lograron someterlo, encontrando su vientre visiblemente hinchado, prueba del ataque a la mascota.

El incidente ha generado alarma en la comunidad local, recordando que la presencia de fauna salvaje puede representar un riesgo incluso en áreas urbanas. Las autoridades advierten sobre la importancia de extremar precauciones y reforzar techos y ventanas, especialmente en zonas cercanas a ríos y áreas verdes donde estos reptiles habitan naturalmente.

