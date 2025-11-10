TEMAS DE HOY:
juez Villa Tunari ACCIDENTE juez acribillado

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Pitón gigante rompe el techo de una casa y devora a un gato en Tailandia

Un encuentro aterrador con la fauna urbana dejó a un hombre sin su mascota y a la comunidad de Bang Yai en shock.

Ligia Portillo

10/11/2025 10:34

VIDEO: Pitón gigante rompe el techo de una casa y devora a un gato en Tailandia. Foto: RR.SS.
Tailandia

Escuchar esta nota

Lo que parecía un domingo tranquilo se convirtió en una escena de terror para un residente de Bang Yai (Tailandia), cuando una pitón de cinco metros irrumpió en su hogar, rompió el techo y devoró a su gato Scottish Fold.

Según informan medios locales, el dueño de la mascota quedó completamente atónito al descubrir al enorme reptil dentro de su vivienda. Inmediatamente se llamó a los servicios de emergencia, quienes enfrentaron dificultades para capturar al animal, que se mostró agresivo y resistente.

Tras varios intentos, finalmente lograron someterlo, encontrando su vientre visiblemente hinchado, prueba del ataque a la mascota.

El incidente ha generado alarma en la comunidad local, recordando que la presencia de fauna salvaje puede representar un riesgo incluso en áreas urbanas. Las autoridades advierten sobre la importancia de extremar precauciones y reforzar techos y ventanas, especialmente en zonas cercanas a ríos y áreas verdes donde estos reptiles habitan naturalmente.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Mundial sub-17

10:50

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Mundial sub-17

10:50

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD