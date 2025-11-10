¿Quién era el juez acribillado frente a su hijo por sicarios en Cochabamba?

La tranquilidad de la avenida D'orbigni y Diego de Almagro se vio rota por el sonido de disparos que acabaron con la vida del juez Wilber Marcial Cruz Araníbar, de 38 años, en un ataque perpetrado por sicarios a bordo de una motocicleta.

El magistrado se encontraba junto a su hijo de 18 años cuando los atacantes rodearon el vehículo y dispararon a quemarropa. El joven trató de asistir a su padre mientras gritaba desesperadamente: “¡Auxilio, por favor, ayuda!… ¡Papá!”. Minutos después, un transeúnte respondió a los pedidos de auxilio, pero el juez ya se encontraba gravemente herido.

Wilber Marcial Cruz Araníbar nació en Sucre el 12 de septiembre de 1987. Se graduó de abogado en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y fortaleció su formación académica con un diplomado en derecho constitucional en la Universidad Privada del Valle, una especialidad en educación superior, y una maestría en derecho penal, además de estudios en derecho procesal penal en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Su carrera profesional comenzó en el gobierno departamental y municipal de Chuquisaca en 2013. Posteriormente fue designado juez del tribunal de sentencia de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, donde destacó por su compromiso con la justicia y dejó un profundo legado entre colegas y ciudadanos.

El asesinato ha conmocionado a Cochabamba y abierto nuevamente el debate sobre la seguridad de los funcionarios judiciales en el país, mientras la policía inicia la investigación para dar con los responsables.

