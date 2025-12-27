¿Subió o bajó? Así cierra el dólar paralelo este sábado 27 de diciembre en Bolivia

El dólar estadounidense presenta una leve variación en el mercado paralelo la noche de este sábado 27 de diciembre de 2025, de acuerdo con datos publicados por el portal especializado dolarboliviahoy.com.

Según este sitio, la divisa norteamericana se cotiza con un precio de venta de 9,55 bolivianos (BOB), mientras que el precio de compra alcanza los 9,57 BOB, reflejando un ligero ajuste respecto a la jornada anterior.

En comparación con el viernes, el comportamiento del dólar paralelo muestra movimientos moderados. En la pasada jornada, la cotización a la venta se situó en 9,54 BOB, mientras que este sábado subió levemente a 9,55 BOB.

En tanto, el precio de compra registró una leve baja, al pasar de 9,58 BOB a 9,57 BOB, según los registros actualizados del portal especializado.

Cotización del dólar Paralelo

Por otra parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reporta cifras similares. Este sábado, el denominado dólar blue boliviano se cotiza en 9,58 BOB para la compra y 9,57 BOB para la venta, confirmando una relativa estabilidad en el mercado paralelo.

Cotización del dólar Blue

El comportamiento del dólar paralelo continúa siendo seguido de cerca por la población y los sectores económicos, en un contexto marcado por la expectativa sobre la evolución del tipo de cambio en el cierre del año.

