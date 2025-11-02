TEMAS DE HOY:
24ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

29ºC Cochabamba
Nacionales

¿En cuánto cierra el dólar paralelo este domingo 2 de noviembre en Bolivia?

La cotización del dólar presentó leves variaciones durante la tarde de este domingo.

Ligia Portillo

02/11/2025 17:46

¿En cuánto cierra el dólar paralelo este domingo 2 de noviembre en Bolivia? Imagen: Pixabay
Bolivia

La cotización del dólar paralelo presentó leves variaciones durante la jornada de este domingo, según reportes digitales.

De acuerdo con datos emitidos la tarde de este 2 de noviembre de 2025 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de venta de 11.39 bolivianos (BOB) y un precio de compra de 11.44 bolivianos (BOB).

¿En cuánto cierra el dólar paralelo este domingo 2 de noviembre en Bolivia? Foto: Captura de pantalla dolarboliviahoy

En tanto, el portal bolivianblue.net registró al cierre de la jornada un precio del dólar blue a la compra en 11.44 bolivianos (Bs) y a la venta en 11.42 bolivianos (Bs).

¿En cuánto cierra el dólar paralelo este domingo 2 de noviembre en Bolivia? Foto: Captura de pantalla Dólar Blue

Por su parte, el dólar oficial mantiene una cotización de 6.96 bolivianos para la compra y 6.86 bolivianos para la venta, según la misma fuente.

