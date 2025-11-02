El misterioso “árbol de los deseos” que cumple anhelos en el Cementerio General de La Paz

En medio del silencio solemne y las flores que adornan las tumbas del Cementerio General de La Paz, hay un rincón donde la fe, la curiosidad y la esperanza se entrelazan: el llamado árbol de los deseos.

Según la creencia popular, hace algunos años un rayo cayó sobre este árbol dejando una cicatriz visible en su tronco. Desde entonces —aseguran los vecinos y visitantes— el sitio emana energías positivas y tiene el poder de cumplir los deseos de quienes se acercan con fe.

“Dicen que el rayo le dio fuerza, que ahora tiene vida. La parte de arriba está marcada, ahí cayó”, comenta un visitante, mientras acomoda unas monedas al pie del árbol.

Durante la jornada de Todos Santos, decenas de familias llegaron hasta el lugar para dejar ofrendas: dulces, billetes, flores, juguetes y hasta cartas con peticiones escritas a mano. A su alrededor se respira devoción y esperanza.

“Yo he venido hace unos seis meses, pedí un deseo grande y se me cumplió”, cuenta una madre de familia que vuelve ahora acompañada de su hijo. “Por eso he regresado, para pedirle uno por él. Solo hay que hacerlo con fe”.

El árbol, rodeado de mitos y testimonios, se ha convertido en un símbolo de fe popular en el corazón del camposanto paceño. Algunos llegan movidos por la tradición, otros por simple curiosidad; pero todos comparten la misma certeza: si se pide con el corazón, el árbol escucha.

