El precio de la carne de res se dispara en La Paz y golpea el bolsillo de las familias

El precio de la carne de res volvió a subir de manera considerable en los últimos días, generando preocupación entre los comerciantes y las familias paceñas. El sector cárnico se declaró en emergencia luego de que el kilo gancho superara los 50 bolivianos, marcando un incremento que muchos califican como insostenible.

“Lamentablemente, la carne está arriba de los 50 bolivianos el kilo gancho. Estamos muy preocupados con esta situación, porque si a nosotros nos elevan el precio, automáticamente debemos subirlo al consumidor”, explicó una comerciante del mercado Rodríguez.

Antes de la crisis, el kilo de carne se comercializaba entre 40 y 45 bolivianos, pero actualmente los precios al consumidor final sobrepasan los 80 bolivianos, dependiendo del corte. Las piezas de primera calidad ya se ofrecen entre 82 y 86 bolivianos, cuando meses atrás se encontraban entre 68 y 73 bolivianos.

“No hay venta. La gente viene con 20 o 30 bolivianos y no les alcanza. La carne está por las nubes”, lamentó otra vendedora.

El panorama preocupa también por la cercanía de las fiestas de fin de año, época en la que tradicionalmente aumenta la demanda de carne. “Si seguimos así, a fin de año los precios podrían superar los 100 bolivianos el kilo”, advirtieron los comerciantes.

El sector pide al nuevo gobierno abrir un espacio de diálogo para analizar las causas del incremento y buscar soluciones que eviten mayores perjuicios a la población y a los trabajadores del rubro.

