Trump suspende lotería de 'green cards' tras ataque en universidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó suspender el Programa de Visas de Diversidad (DV1), conocido como la "lotería de green cards", tras confirmarse que el sospechoso del ataque en la Universidad de Brown había ingresado al país a través de ese mecanismo migratorio.

El programa otorga anualmente hasta 50.000 residencias permanentes a personas de países con baja migración hacia EE.UU. El Departamento de Estado administra este sistema desde hace años, con selección aleatoria entre los postulantes.

Según informó la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el atacante identificado como Claudio Manuel Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años, entró a Estados Unidos en 2017 por el programa DV1 y obtuvo luego su tarjeta de residencia.

“Por instrucción del presidente Trump, he ordenado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que suspenda de inmediato este programa para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este sistema desastroso”, señaló Noem en su cuenta oficial en X.

El cuerpo de Neves Valente fue hallado sin vida este jueves en un almacén en Salem, Nuevo Hampshire. Según la policía local, se habría quitado la vida. Las autoridades investigan si hay conexiones entre el tiroteo en Brown, que dejó dos estudiantes fallecidos el 13 de diciembre, y el asesinato de Nuno Loureiro, científico portugués del MIT, baleado en su vivienda un día antes de morir en un hospital cerca de Boston.

La página del USCIS recuerda que los beneficiarios del DV1 deben pasar controles y requisitos migratorios similares a los de otras vías legales. Aunque la mayoría de ganadores residen fuera de EE.UU., algunos ya viven en el país con otros estatus legales al momento de aplicar.

Mira la programación en Red Uno Play