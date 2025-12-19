Transporte federado anuncia paro nacional desde el lunes por eliminación de la subvención

El Transporte Federado anunció un paro nacional movilizado a partir de este lunes, en rechazo a la eliminación de la subvención a los combustibles dispuesta por el Gobierno.

La medida fue confirmada desde la ciudad de Cochabamba por el máximo representante del sector, Lucio Gómez, quien explicó que la determinación fue asumida tras evaluar el impacto directo que tendrá el nuevo costo de los combustibles en las operaciones del transporte público y pesado.

La protesta surge tras la promulgación del Decreto Supremo 5503, emitido la noche del miércoles por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, el cual establece un paquete de medidas económicas y sociales, entre ellas, la eliminación de la subvención a los hidrocarburos.

Desde el Gobierno Central, se aclaró que el decreto no solo contempla la quita de la subvención, sino también medidas de alivio económico, como incentivos productivos y arancel cero para la importación de repuestos automotrices, con el objetivo de reducir los costos de mantenimiento del parque automotor.

Pese a estas explicaciones, el transporte federado mantiene su postura y no descarta radicalizar las medidas, aunque reiteraron que acudirán a la mesa de diálogo.

