¡Atención conductores! Estos son los cortes de vías por el desfile navideño en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba activará este viernes un operativo especial de control vial y seguridad ciudadana por el desarrollo del Desfile Navideño, con el objetivo de garantizar el orden vehicular y la seguridad de los asistentes.

Desde la tarde, más de 90 guardias de Movilidad Urbana, junto a personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana, serán desplegados a lo largo del recorrido para controlar el tránsito y prevenir incidentes.

El jefe de Control de Vías de Movilidad Urbana, Xavier Alcocer, informó que los operativos comenzarán a las 17:00, con la notificación a conductores, y que desde las 17:30 se ejecutará el cierre progresivo de las vías.

“El primer corte se realizará en la intersección de la avenida Juan de la Rosa con la avenida Libertador Simón Bolívar. Los vehículos serán desviados hacia el oeste, con salida por la avenida Humboldt y el puente Cobija”, explicó.

Para facilitar la circulación, se habilitarán rutas alternas por las avenidas Ayacucho, Rafael Urquidi, Antezana y 16 de Julio, que permitirán llegar hasta la avenida Heroínas. Además, las calles Jordán, Sucre y Bolívar permanecerán expeditas para el transporte público y privado.

Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana, Ronald Fernández, informó que el despliegue de guardias iniciará desde las 16:30, con el fin de reforzar la seguridad durante el evento.

Asimismo, recomendó a los padres de familia evitar que los niños se acerquen a las carrozas, ya que los adornos reducen la visibilidad de los conductores y pueden generar situaciones de riesgo.

Fernández añadió que se coordinó con el Comando Departamental de la Policía Boliviana para reforzar los controles a lo largo del recorrido. “En este tipo de eventos suele haber descuidistas, por lo que el trabajo de seguridad será intensificado para prevenir robos y garantizar la tranquilidad de la población”, afirmó.

