¿Qué es el PEPE? Las 3 claves del nuevo plan económico que promete blindar tu bolsillo

¿Qué es el PEPE y cómo funcionará?

En medio de la coyuntura económica que atraviesa el país, el Gobierno lanzó el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), bautizado popularmente como “PEPE”. Esta iniciativa busca dinamizar el mercado interno y fortalecer la producción nacional, al tiempo que protege directamente los ingresos de los hogares más vulnerables.

El Decreto Supremo 5503 incorpora un conjunto de medidas sociales, incluyendo la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto y el nuevo PEPE, que se presenta como el principal instrumento extraordinario de apoyo económico para 2026.

1. Bono Juancito Pinto: apoyo educativo reforzado

El Bono Juancito Pinto mantiene su vigencia y se incrementa a Bs 300 por estudiante, un aumento de Bs 100 respecto al monto previo.

Este beneficio está destinado a niñas, niños y adolescentes de unidades educativas fiscales y de convenio, incluyendo educación especial y alternativa. El ajuste busca reforzar el ingreso familiar y cubrir gastos vinculados a la educación básica.

El Ministerio de Educación emitirá la reglamentación específica en un plazo de cinco días hábiles desde la publicación del Decreto Supremo.

2. Incremento de la Renta Dignidad

El beneficio de la Renta Dignidad también se incrementa, con un aporte adicional de Bs 150 mensuales para adultos mayores que no perciben jubilación contributiva.

El objetivo es compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo y fortalecer el ingreso disponible de los beneficiarios.

3. PEPE: transferencias monetarias para los más vulnerables

El Programa PEPE es un mecanismo temporal de transferencias monetarias destinado a reforzar los ingresos de hogares y personas en situación de vulnerabilidad. Sus características principales:

Transferencia mensual: Bs 150 por beneficiario desde enero de 2026.

Monto máximo anual: Bs 450 por beneficiario.

Beneficiarios: Mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy de Padilla al 30 de noviembre de 2025. Personas con discapacidad visual que reciben el Bono de Indigencia al 15 de diciembre de 2025. Personas con discapacidad grave o muy grave registradas en SIPRUNPCD al 30 de noviembre de 2025. Adultos mayores que perciben la Renta Dignidad y no reciben jubilación.

Acceso familiar: padres o tutores de alumnos de unidades educativas fiscales y de convenio.

Duración para adultos mayores: hasta 12 meses consecutivos, con un monto máximo anual de Bs 1.800.

Los pagos se realizarán mediante abono en cuenta bancaria, cobro en ventanilla u otros mecanismos institucionales habilitados. El PEPE será excluyente por criterios de elegibilidad y constituye la principal herramienta de apoyo social del Decreto Supremo.

Qué opinan los expertos

Mientras existen celebraciones por la medida como un “blindaje económico”, analistas advierten que el éxito del PEPE dependerá de:

La eficiencia burocrática para acceder a los fondos.

La seguridad jurídica para los inversores.

