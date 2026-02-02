TEMAS DE HOY:
Economía

¡Atención! El dólar paralelo registra variaciones este lunes por la tarde

La divisa estadounidense registra una leve baja en el mercado informal, según datos de portales digitales.

Silvia Sanchez

02/02/2026 13:06

¡Subió! Así se cotiza el dólar paralelo este lunes 2 de febrero en Bolivia. Foto referencial
Bolivia

Escuchar esta nota

El dólar en el mercado paralelo registra este lunes una leve subida en comparación con la jornada anterior, de acuerdo con datos de portales especializados.

El mercado cambiario informal inicia febrero con movimientos mínimos pero descendentes. Según el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,11 para la venta y Bs 9,13 para la compra.

Estas cifras reflejan una ligera subida frente a la mañana de este lunes, cuando el dólar paralelo se ubicaba en Bs 9,09 para la venta y Bs 9,12 para la compra, manteniendo un comportamiento de relativa estabilidad con una corrección a la baja.

 

Por su parte, el portal en tiempo real bolivianblue.net, que actualiza sus valores cada 15 minutos, reporta este lunes una cotización de Bs 9,13 para la compra y Bs 9,11 para la venta, con una brecha más ajustada en el tipo vendedor.

El mercado paralelo continúa siendo una referencia clave para transacciones fuera del sistema financiero oficial, con variaciones determinadas por la oferta y la demanda diaria.

 

