Evita la “resaca financiera” tras el carnaval con estos consejos

Con la llegada del mes de febrero, las familias bolivianas enfrentan desafíos económicos como el retorno a clases y la celebración del carnaval, una de las festividades más importantes de Santa Cruz y de Bolivia en general.

Para evitar problemas financieros posteriores, el economista Ruddy Sanguino compartió algunos consejos clave para mantener las finanzas en orden y disfrutar de estas fechas sin preocupaciones.

Sanguino aseguró que el carnaval no es el problema en sí, sino la falta de planificación financiera. “El problema surge cuando queremos participar en el carnaval pero no tenemos una estrategia financiera, lo que puede afectar los gastos del hogar en marzo y los meses siguientes”, explicó.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentra ingresar al carnaval con un presupuesto cerrado, asignando como máximo un 10% de los recursos a esta festividad, de manera que los gastos esenciales del hogar no se vean comprometidos.

También hizo hincapié en controlar los gastos emocionales, especialmente entre los jóvenes, quienes muchas veces se ven presionados por la sociedad o por grupos de comparsa a gastar más de lo que pueden.

El experto enfatizó que ahorrar durante todo el año es fundamental. “Una pareja o familia que ya conoce cuánto gastó en el carnaval anterior puede planificar mejor su presupuesto anual y evitar deudas innecesarias”, indicó.

Además, Sanguino sugirió aprovechar la temporada para generar ingresos adicionales, como emprendimientos de venta de espuma, casacas, maquillaje, alimentos o servicios relacionados con el carnaval. De esta manera, es posible disfrutar de la festividad y, al mismo tiempo, fortalecer la economía familiar.

Finalmente, recordó la importancia de cuidar los cuatro frascos financieros esenciales —gastos básicos, ahorro, emergencias y diversión— para mantener un equilibrio durante todo el año.

“Disfrutemos del carnaval, pero ajustando nuestros gastos y celebrando de manera inteligente para no comprometer los meses siguientes”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play