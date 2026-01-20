“De la crisis a la estabilidad”: Gobierno presenta balance económico de 60 días

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas presentó su informe de los primeros dos meses de gestión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, en el que asegura que Bolivia transitó de un escenario de crisis económica hacia una etapa de estabilidad, marcada por la normalización del suministro de combustibles, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilización del tipo de cambio.

De acuerdo con el documento, al inicio de la actual administración el país enfrentaba un desabastecimiento crítico de carburantes, reservas internacionales con mínimos niveles de liquidez, apenas $us 70 millones en efectivo, y una fuerte presión cambiaria que llevó al dólar paralelo hasta Bs 20 por unidad.

Según el ministro Espinoza, en solo 60 días se logró normalizar el suministro de combustibles, eliminar las filas en las estaciones de servicio y generar un ahorro fiscal de $us 240 millones tras la eliminación de subvenciones consideradas ineficientes, que, según el Gobierno, fomentaban el contrabando.

En cuanto a las Reservas Internacionales (RIN), el informe señala que estas alcanzaron los $us 3.813 millones (al 9 de enero de 2026), mientras que la liquidez en efectivo del Banco Central de Bolivia (BCB), subió de $us 70 millones a más de $us 523 millones, lo que permitió estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.

En relación a la moneda extranjera, el informe destaca que, al 14 de enero, el dólar, de acuerdo con el valor referencial del BCB, se situó en Bs 8,72 para la compra y Bs 8,90 para la venta, eliminando la volatilidad registrada en el mercado paralelo durante 2025.

Medidas sociales y alivio financiero

Entre las principales medidas adoptadas, el Gobierno destaca la implementación del Decreto Supremo 5516, que estableció una nueva estructura de precios de los combustibles, mantuvo el precio del GLP en Bs 2,25, incrementó el salario mínimo nacional a Bs 3.300 y puso en marcha el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), con un apoyo de Bs 450 para los sectores más vulnerables.

Asimismo, se aprobó un diferimiento de créditos por seis meses para prestatarios de vivienda social y micro y pequeñas empresas, como parte del alivio financiero para las familias.

Perspectivas para 2026

El Ministerio de Economía proyecta para 2026 una reducción del déficit fiscal a cerca del 7% del PIB, una inflación de entre 12% y 17%, y la continuidad de medidas orientadas a la inversión productiva, respaldadas por más de $us 8.000 millones en financiamiento externo aprobado, principalmente del BID y la CAF, destinados a proyectos de infraestructura y desarrollo, no a gasto corriente ni importación de combustibles

“El proceso de estabilización no es un punto de llegada, sino el primer paso hacia una recuperación económica sostenible”, concluye el informe.

