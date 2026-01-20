BCB pide revisar ley que fija un mínimo de 22 toneladas de oro en reservas

El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes su primer informe oficial sobre las operaciones con reservas de oro, en cumplimiento de la Ley 1503 de Compra de Oro, que obliga a la entidad a informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y a la población sobre la administración de este activo estratégico.

El presidente del BCB, David Espinoza, explicó que el informe detalla la composición de las reservas, las compras de oro en el mercado interno, los procesos de refinación, ventas, operaciones financieras, un caso de oro retenido en el exterior y una comparación regional del peso del oro en las reservas internacionales.

BCB pide reducir la concentración de oro

Espinoza alertó que el 85% de las reservas internacionales de Bolivia están concentradas en oro, el porcentaje más alto de la región, frente a Colombia (1%), Perú (5,4%), Brasil (6,7%) y Ecuador (36%).

“El estándar internacional es tener entre 11% y 20% de las reservas en oro. Tener una concentración tan alta no es una administración técnica adecuada y conlleva riesgos”, sostuvo.

En ese sentido, el BCB pidió abrir un espacio de reflexión con la ALP para modificar la norma que obliga a mantener al menos 22 toneladas de oro, con el objetivo de preservar el capital, reducir riesgos y diversificar la composición de las reservas internacionales.

Reservas estables en volumen, pero con fuerte aumento en valor

Espinoza reportó que, a diciembre de 2024, Bolivia contaba con 22,5 toneladas de oro, valuadas en $us 1.900 millones. Al cierre de 2025, el volumen se mantuvo prácticamente igual, con 22,3 toneladas, pero su valor ascendió a $us 3.102 millones, debido al incremento del precio internacional del oro.

Espinoza aclaró que el aumento fue únicamente por revalorización, no por un incremento en la cantidad de oro.

Oro invertido en bancos internacionales

Del total de las reservas, 18,8 toneladas se encuentran invertidas en bancos de primera línea en Estados Unidos, Alemania, Suiza y Canadá, mediante depósitos a plazo fijo de corto plazo (entre uno y diez meses). Otras 3,1 toneladas permanecen en custodia con disponibilidad inmediata.

“La parte de inversión del oro está en el exterior, no está depositada en las bóvedas del Banco Central, está invertida en instituciones financieras de reconocido prestigio”, precisó.

Compras internas y nuevo reglamento

Durante 2025, el BCB compró 17,3 toneladas de oro en el mercado interno, por un monto aproximado de $us 2.472 millones, con un mayor volumen entre septiembre y octubre.

Tras una revisión técnica, el Directorio del BCB aprobó el 4 de diciembre de 2025 un nuevo reglamento de compra de oro, que establece criterios más transparentes, un cálculo más preciso del precio y elimina el mecanismo de compras con adelantos de efectivo, calificado como “atípico”.

Según Espinoza, en octubre de 2025 la anterior administración realizó adelantos por Bs 1.914 millones a solo dos empresas por la compra de 2,8 toneladas de oro, de los cuales aún quedan Bs 66 millones pendientes, operaciones que están siendo evaluadas por las instancias correspondientes.

Refinación, oro retenido y ventas

En 2025 se refinaron 16,4 toneladas de oro, proceso necesario para su venta o inversión internacional. El BCB también informó la recuperación de 0,93 toneladas de oro que habían quedado retenidas en el exterior durante la anterior gestión y que fueron devueltas a las bóvedas del Banco Central el 30 de diciembre de 2025.

Durante el año se vendieron 17,9 toneladas de oro, generando $us 2.028 millones, recursos que fueron destinados principalmente a la importación y subvención de combustibles.

Ventas a futuro

El informe también revela que la anterior administración realizó cuatro operaciones financieras tipo “forward”, comprometiendo la venta futura de 9,6 toneladas de oro, por un total de $us 1.126 millones. Tres de estas operaciones siguen vigentes y obligan al actual BCB a recomprar 6,6 toneladas de oro en 2026, por un valor estimado de $us 921 millones.

“Se vendió oro a futuro para obtener dólares, principalmente para pagar combustibles, y esa obligación deberá ser cubierta en esta gestión”, advirtió Espinoza.

