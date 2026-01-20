¡Antes de salir, infórmese! Así están las carreteras en Bolivia: cortes, desvíos y restricciones

Viajar sin información puede significar horas de espera o quedar varado en carretera. La ABC actualizó el estado de las rutas y advierte restricciones en al menos cinco departamentos del país.
20/01/2026 9:24
Escuchar esta nota
Si tienes previsto viajar por carretera, no salgas de casa sin revisar esta información. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió este martes 20 de enero un nuevo reporte sobre la transitabilidad en la Red Vial Fundamental, alertando sobre cortes, desvíos y restricciones horarias debido a trabajos de mantenimiento, construcción y emergencias.
Las afectaciones se registran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija y Beni, por lo que se recomienda planificar rutas con anticipación y conducir con extrema precaución.
Tramos afectados
Cochabamba – Llavini a Bombeo
Restricción vehicular especial.
Horarios de corte: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30.
Tarija – Palos Blancos a Villa Montes
Tránsito habilitado con desvíos por:
Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.
La Paz – Patamanta a Huarina
Tránsito permitido con desvíos habilitados.
Dos carriles disponibles.
La Paz – Unduavi a Chulumani
Restricción especial por trabajos de construcción.
No circular: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00.
Beni – Santo Domingo a Monte Grande
Tramo en evaluación.
Tránsito restringido en el sector Monte Grande – Santo Domingo.
Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo
Transitabilidad con desvío provisional debido a daño en alcantarilla.
Santa Cruz – Bermejo a La Angostura
Trabajos con maquinaria pesada en el sector Choro Viejo.
Solo un carril habilitado.
Recomendaciones para los viajeros
La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y que trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas para garantizar la seguridad vial.
Antes de viajar:
Planifica tu ruta con anticipación
Respeta los desvíos y horarios de corte
Conduce con precaución, especialmente en zonas en obra
Mantente informado a través de reportes oficiales
Un viaje informado es un viaje más seguro.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30