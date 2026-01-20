¡Antes de salir, infórmese! Así están las carreteras en Bolivia: cortes, desvíos y restricciones

Si tienes previsto viajar por carretera, no salgas de casa sin revisar esta información. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió este martes 20 de enero un nuevo reporte sobre la transitabilidad en la Red Vial Fundamental, alertando sobre cortes, desvíos y restricciones horarias debido a trabajos de mantenimiento, construcción y emergencias.

Las afectaciones se registran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija y Beni, por lo que se recomienda planificar rutas con anticipación y conducir con extrema precaución.

Tramos afectados

Cochabamba – Llavini a Bombeo

Restricción vehicular especial.

Horarios de corte: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30.

Tarija – Palos Blancos a Villa Montes

Tránsito habilitado con desvíos por:

Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.

La Paz – Patamanta a Huarina

Tránsito permitido con desvíos habilitados.

Dos carriles disponibles.

La Paz – Unduavi a Chulumani

Restricción especial por trabajos de construcción.

No circular: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00.

Beni – Santo Domingo a Monte Grande

Tramo en evaluación.

Tránsito restringido en el sector Monte Grande – Santo Domingo.

Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo

Transitabilidad con desvío provisional debido a daño en alcantarilla.

Santa Cruz – Bermejo a La Angostura

Trabajos con maquinaria pesada en el sector Choro Viejo.

Solo un carril habilitado.

Recomendaciones para los viajeros

La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y que trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas para garantizar la seguridad vial.

Antes de viajar:

Planifica tu ruta con anticipación

Respeta los desvíos y horarios de corte

Conduce con precaución, especialmente en zonas en obra

Mantente informado a través de reportes oficiales

Un viaje informado es un viaje más seguro.

