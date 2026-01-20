¡Atención! Así se cotiza el dólar paralelo este martes 20 de enero del 2026 en Bolivia

El dólar paralelo en Bolivia registró este martes 20 de enero de 2026 una nueva variación en su cotización. De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se comercializa a 9.60 bolivianos para la venta y 9.64 bolivianos para la compra en el mercado informal.

En comparación con la jornada previa, el precio de venta mostró un incremento. El lunes, la divisa llegó a cotizarse en 9.54 BOB, mientras que en la fecha actual alcanzó los 9.60 BOB, reflejando un ajuste al alza.

Por su parte, el precio de compra también evidenció un aumento. En la pasada jornada se ubicaba en 9.58 BOB, mientras que este martes subió hasta 9.64 BOB, según los mismos registros.

La tendencia coincide con los datos publicados por el sitio bolivianblue.net, que actualiza la información cada 15 minutos. Este portal reportó para la misma jornada una cotización de 9.64 BOB para la compra y 9.61 BOB para la venta del denominado dólar blue boliviano.

En los últimos meses, la moneda estadounidense en el mercado paralelo ha mostrado una fluctuación variable, con movimientos frecuentes en sus valores diarios, en un contexto marcado por la atención de la población a la evolución del tipo de cambio informal.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

