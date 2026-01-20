Conozca cómo estará el clima este martes 20 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este martes 20 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos nublados en la mañana, lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y lluvias por la noche, con temperaturas entre 11 °C y 21 °C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 5 °C y máxima de 15 °C, además de tormentas eléctricas por la tarde y lluvias por la noche.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (6 °C a 18 °C). En Potosí, se esperan lluvias durante todo el día y tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas entre 5 °C y 18 °C.

Cochabamba tendrá cielos nubosos con lluvias durante el día y tormentas eléctricas durante la tarde. La temperatura oscilará entre 13 °C y 23 °C. En Sucre, se pronostican cielos nubosos durante todo el día, tormentas eléctricas durante la tarde con una mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C.

Tarija presentará una con lluvias en la tarde y noche. Las temperaturas irán de 14 °C a 25 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias por la mañana y tormentas eléctricas durante la noche, con temperaturas entre 23 °C y 33 °C. En Trinidad, amanecerá con cielos nublados y lluvias durante todo el día. La temperatura irá de 24 °C a 31 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera iniciar el día con cielos nublados y lluvias por la tarde, aunque tendrá cielos parcialmente nublados y lluvias esporádicas por la noche. La mínima será de 22 °C y la máxima de 31 °C; se prevén tormentas eléctricas por la tarde.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

