Conozca cómo estará el clima este martes 20 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

Según el Senamhi, el clima en las ciudades capitales de Bolivia será inestable; se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en varias ciudades del país generando alerta.

Red Uno de Bolivia

20/01/2026 6:46

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este martes 20 de enero un clima inestable, con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En La Paz, se prevé una jornada con cielos nublados en la mañana, lluvias y tormentas eléctricas en la tarde y lluvias por la noche, con temperaturas entre 11 °C y 21 °C. En El Alto, el clima será similar, con mínima de 5 °C y máxima de 15 °C, además de tormentas eléctricas por la tarde y lluvias por la noche.

En el occidente, Oruro amanecerá con cielo nublado y tendrá lluvias con tormentas por la tarde (6 °C a 18 °C). En Potosí, se esperan lluvias durante todo el día y tormentas eléctricas por la tarde, con temperaturas entre 5 °C y 18 °C.

Cochabamba tendrá cielos nubosos con lluvias durante el día y tormentas eléctricas durante la tarde. La temperatura oscilará entre 13 °C y 23 °C. En Sucre, se pronostican cielos nubosos durante todo el día, tormentas eléctricas durante la tarde con una mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C.

Tarija presentará una con lluvias en la tarde y noche. Las temperaturas irán de 14 °C a 25 °C.

En el norte, Cobija tendrá lluvias por la mañana y tormentas eléctricas durante la noche, con temperaturas entre 23 °C y 33 °C. En Trinidad, amanecerá con cielos nublados y lluvias durante todo el día. La temperatura irá de 24 °C a 31 °C.

Por último, en Santa Cruz, se espera iniciar el día con cielos nublados y lluvias por la tarde, aunque tendrá cielos parcialmente nublados y lluvias esporádicas por la noche. La mínima será de 22 °C y la máxima de 31 °C; se prevén tormentas eléctricas por la tarde.

El Senamhi recomienda tomar previsiones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos puntos del país.

 

 

