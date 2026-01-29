TEMAS DE HOY:
Conozca cómo estará el clima este jueves 29 de enero en las ciudades capitales de Bolivia

El Senamhi pronosticó cielos nubosos, precipitaciones y tormentas eléctricas en distintas regiones del país este jueves 29 de enero.

Red Uno de Bolivia

29/01/2026 7:54

Foto: Red Uno
Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este jueves 29 de enero un clima inestable, con presencia de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en algunas regiones, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Occidente

En La Paz, se prevé una jornada con cielos nublados y lluvias y tormentas eléctricas por la tarde por la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 7 °C y 18 °C.

En El Alto, el comportamiento será similar, con una mínima de 5 °C y máxima de 13 °C, lluvias previstas por la tarde.

 

 

Oruro amanecerá con cielo nuboso y registrará precipitaciones por la tarde, con temperaturas entre 6 °C y 17 °C.

En Potosí, tendrá cielos nubosos durante gran parte del día, con registros térmicos similares, entre 6 °C y 19 °C.

 

Valles y sur

En Cochabamba, el pronóstico indica nubosidad persistente y lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, con temperaturas entre 11 °C y 25 °C.

Sucre tendrá cielos cubiertos durante la jornada, con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y valores que irán de 10 °C a 22 °C.

En Tarija, se anticipa un día parcialmente soleado por la mañana, con lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde, y temperaturas que oscilarán entre 16 °C y 26 °C.

Norte y oriente

En Cobija, el Senamhi prevé lluvias por la mañana y tarde, con temperaturas entre 22 °C y 27 °C.

Trinidad presentará cielos parcialmente nublados, y tormentas eléctricas por la mañana, con una mínima de 23 °C y una máxima de 29 °C.

Por su parte, Santa Cruz iniciará el día con nubosidad parcial y lluvias por la mañana y tormentas eléctricas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 34 °C.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.

 

